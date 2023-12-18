В поселке Лунино погиб мужчина, под которым загорелась постель

В воскресенье, 17 декабря, в рабочем поселке Лунино случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:28.
На улице Луговой в срубовом доме площадью 40 кв. м загорелись постельные принадлежности на площади 2 кв. м.
«В результате пожара погиб мужчина 1983 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления.
На минувшей неделе в Пензенской области пожар также унес жизнь пенсионера из села Новое Демкино Малосердобинского района.
На улице Звездной полностью сгорел двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв. м. После тушения огня в одной из комнат нашли тело хозяина 1946 года рождения.
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