В поселке Лунино погиб мужчина, под которым загорелась постель

18.12.2023 | 10:17

В воскресенье, 17 декабря, в рабочем поселке Лунино случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 10:28.

На улице Луговой в срубовом доме площадью 40 кв. м загорелись постельные принадлежности на площади 2 кв. м.

«В результате пожара погиб мужчина 1983 года рождения», - сообщили в пресс-службе управления.

На минувшей неделе в Пензенской области пожар также унес жизнь пенсионера из села Новое Демкино Малосердобинского района.

На улице Звездной полностью сгорел двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв. м. После тушения огня в одной из комнат нашли тело хозяина 1946 года рождения.