Сетевое издание|18+|Среда|13 дек 2023|12:31
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Малосердобинском районе при пожаре погиб пенсионер

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Вечером во вторник, 12 декабря, В Малосердобинском районе случился пожар, унесший жизнь человека. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:47.

На улице Звездной в селе Новое Демкино загорелся двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв. м. Огонь охватил все строение.

На тушение выезжали 9 пожарных на 3 спецмашинах. Когда пламя сбили, обнаружили погибшим мужчину 1946 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

Региональное управление МЧС РФ напомнило жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов: не использовать для обогрева несертифицированные, самодельные приборы, газовые плиты; не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем; не допускать перекала печей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного ГУ МЧС РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте