В Малосердобинском районе при пожаре погиб пенсионер

13.12.2023 | 10:03

Вечером во вторник, 12 декабря, В Малосердобинском районе случился пожар, унесший жизнь человека. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:47.

На улице Звездной в селе Новое Демкино загорелся двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв. м. Огонь охватил все строение.

На тушение выезжали 9 пожарных на 3 спецмашинах. Когда пламя сбили, обнаружили погибшим мужчину 1946 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

Региональное управление МЧС РФ напомнило жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов: не использовать для обогрева несертифицированные, самодельные приборы, газовые плиты; не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем; не допускать перекала печей.