В Малосердобинском районе при пожаре погиб пенсионер

Вечером во вторник, 12 декабря, В Малосердобинском районе случился пожар, унесший жизнь человека. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 21:47.
На улице Звездной в селе Новое Демкино загорелся двухквартирный кирпичный дом площадью 120 кв. м. Огонь охватил все строение.
На тушение выезжали 9 пожарных на 3 спецмашинах. Когда пламя сбили, обнаружили погибшим мужчину 1946 года рождения.
Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.
Региональное управление МЧС РФ напомнило жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов: не использовать для обогрева несертифицированные, самодельные приборы, газовые плиты; не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем; не допускать перекала печей.
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