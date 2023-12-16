В Средней Елюзани от угарного газа погибли двое взрослых и двое детей

16.12.2023 | 11:24

В субботу, 16 декабря, в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области случилась трагедия.

По данным сетевого издания «ПензаИнформ», в доме на улице Такташа четыре человека отравились угарным газом.

Среди погибших - двое детей, мальчики 2009 и 2010 года рождения.

Утечка угарного газа могла произойти из-за неправильной эксплуатации котла. Точную причину устанавливают специалисты.

31 марта такая же трагедия была в селе Сосновка Бековского района. Сельчанин, в доме которого находились двое детей, включил неисправный газовый котел и забыл подсоединить оборудование к дымоходу. 15-летний сын хозяина погиб, у 8-летней дочери отравление угарным газом вызвало острую дыхательную недостаточность тяжелой степени. Сам виновник и его 4-летняя дочь также отравились окисью углерода, но в легкой степени.