В Сети появилось видео смертельного падения с высоты в Засечном

В четверг, 14 декабря, в Засечном Пензенского районе с высоты упал человек. О трагедии сообщили местные жители.
«У 5-го подъезда Радужной, 10, примерно в 8:40 лежал труп и стояла реанимация», - гласит пост, размещенный в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи предположили, что падение произошло с 8-го этажа. Полиция проводит проверку.
Чуть позже в соцсети появилось видео момента ЧП. Оно снято камерой домофона.
На кадрах - человек, который некоторое время стоит у перил балкона, затем переваливается через них и летит вниз.
Пока официальных комментариев по поводу случившегося нет.
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