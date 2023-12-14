В Сети появилось видео смертельного падения с высоты в Засечном

14.12.2023 | 12:17

В четверг, 14 декабря, в Засечном Пензенского районе с высоты упал человек. О трагедии сообщили местные жители.

«У 5-го подъезда Радужной, 10, примерно в 8:40 лежал труп и стояла реанимация», - гласит пост, размещенный в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи предположили, что падение произошло с 8-го этажа. Полиция проводит проверку.

Чуть позже в соцсети появилось видео момента ЧП. Оно снято камерой домофона.

На кадрах - человек, который некоторое время стоит у перил балкона, затем переваливается через них и летит вниз.

Пока официальных комментариев по поводу случившегося нет.