Сетевое издание|18+|Вторник|12 дек 2023|13:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-14oC
-13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На ул. Окружной в ДТП со спецтехникой пострадал ребенок

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Утром во вторник, 12 декабря, в Пензе на пересечении улиц Окружной и Мира в ДТП попала спецтехника.

Снимки с места происшествия опубликовали участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. На них запечатлен грузовик МБУ «Пензавтодор», который врезался в легковой автомобиль. Машины стоят на обочине, среди сугробов.

На ул. Окружной в ДТП со спецтехникой пострадал ребенок

Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в ГИБДД.

По предварительным данным, около 8:15 напротив дома № 86е на улице Мира столкнулись Opel, которым управляла 36-летняя автолюбительница, и «Газон» с 18-летним шофером за рулем.

«В результате пассажирка Opel, девочка 2016 года рождения, получила травмы и была доставлена в больницу», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По факту случившегося проводят проверку.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Дорожная обстановка Пензы»
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте