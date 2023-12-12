На ул. Окружной в ДТП со спецтехникой пострадал ребенок

Утром во вторник, 12 декабря, в Пензе на пересечении улиц Окружной и Мира в ДТП попала спецтехника.
Снимки с места происшествия опубликовали участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. На них запечатлен грузовик МБУ «Пензавтодор», который врезался в легковой автомобиль. Машины стоят на обочине, среди сугробов.
Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в ГИБДД.
По предварительным данным, около 8:15 напротив дома № 86е на улице Мира столкнулись Opel, которым управляла 36-летняя автолюбительница, и «Газон» с 18-летним шофером за рулем.
«В результате пассажирка Opel, девочка 2016 года рождения, получила травмы и была доставлена в больницу», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
По факту случившегося проводят проверку.
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