На ул. Окружной в ДТП со спецтехникой пострадал ребенок

12.12.2023 | 11:43

Утром во вторник, 12 декабря, в Пензе на пересечении улиц Окружной и Мира в ДТП попала спецтехника.

Снимки с места происшествия опубликовали участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber. На них запечатлен грузовик МБУ «Пензавтодор», который врезался в легковой автомобиль. Машины стоят на обочине, среди сугробов.

Аварию сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали в ГИБДД.

По предварительным данным, около 8:15 напротив дома № 86е на улице Мира столкнулись Opel, которым управляла 36-летняя автолюбительница, и «Газон» с 18-летним шофером за рулем.

«В результате пассажирка Opel, девочка 2016 года рождения, получила травмы и была доставлена в больницу», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По факту случившегося проводят проверку.