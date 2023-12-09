93-летняя жительница Пензенского района погибла при пожаре

09.12.2023 | 12:39

Утром субботы, 9 декабря, в селе Кондоль Пензенского района пожар унес жизнь престарелой женщины.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Красной поступил в 7:45. На борьбу с пламенем прибыли 7 человек на 3 спецавтомобилях.

Здание площадью 60 квадратных метров выгорело внутри, огонь уничтожил кровлю.

«Погибла хозяйка 1930 года рождения. Причины пожара устанавливаются», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве спасателей напомнили правила безопасности при обращении с электротехникой.

«Устанавливайте приборы на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и материалов. Не перегружайте электросеть. Для исключения возгорания из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Не используйте электроплитки и обогреватели с открытой спиралью», - перечислили в пресс-службе.

Главное правило - не оставлять включенные обогреватели без присмотра.