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Происшествия

93-летняя жительница Пензенского района погибла при пожаре

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Утром субботы, 9 декабря, в селе Кондоль Пензенского района пожар унес жизнь престарелой женщины.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Красной поступил в 7:45. На борьбу с пламенем прибыли 7 человек на 3 спецавтомобилях.

Здание площадью 60 квадратных метров выгорело внутри, огонь уничтожил кровлю.

«Погибла хозяйка 1930 года рождения. Причины пожара устанавливаются», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ведомстве спасателей напомнили правила безопасности при обращении с электротехникой.

«Устанавливайте приборы на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и материалов. Не перегружайте электросеть. Для исключения возгорания из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Не используйте электроплитки и обогреватели с открытой спиралью», - перечислили в пресс-службе.

Главное правило - не оставлять включенные обогреватели без присмотра.

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Источник — фото pixabay.com
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