93-летняя жительница Пензенского района погибла при пожаре

09.12.2023 | 12:39

Утром субботы, 9 декабря, в селе Кондоль Пензенского района пожар унес жизнь престарелой женщины.

Сигнал о возгорании деревянного дома на улице Красной поступил в 7:45. На борьбу с пламенем прибыли 7 человек на 3 спецавтомобилях.

Здание площадью 60 квадратных метров выгорело внутри, огонь уничтожил кровлю.

«Погибла хозяйка 1930 года рождения. Причины пожара устанавливаются», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

По факту гибели сельчанки проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В МЧС напомнили правила безопасности при обращении с электротехникой.

«Устанавливайте приборы на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и материалов. Не перегружайте электросеть. Для исключения возгорания из-за скачков и перепадов напряжения пользуйтесь сетевыми фильтрами. Не используйте электроплитки и обогреватели с открытой спиралью», - перечислили в пресс-службе.

Главное правило - не оставлять включенные обогреватели без присмотра.