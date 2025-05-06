В Пензе 19-летний водитель «Приоры» сбил женщину

06.05.2025 | 12:03

В понедельник, 5 мая, в Пензе случилось ДТП, в котором пострадал пешеход. Судя по кадрам, выложенным в Сеть, машина сбила женщину на пешеходном переходе близ пересечения улиц Измайлова и Добролюбова.

Очевидцы сообщили, что пострадавшая жива, однако голова ее окровавлена.

В Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

По предварительным данным, в 7:30 на улице Измайлова 19-летний молодой человек, управлявший автомобилем «Лада-Приора», наехал на 51-летнюю женщину. Ее госпитализировали с травмами.

«Проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - добавили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.