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Происшествия

В Пензе при пожаре на проспекте Победы спасли 10 человек

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В Пензе вечером в субботу, 3 мая, случился серьезный пожар в доме на проспекте Победы. Загорелась квартира на первом этаже.

Вызов спасателям поступил в 22:38. К ликвидации пламени привлекли 17 человек и 4 единицы техники.

«Выгорела мебель и вещи. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Из зоны сильного задымления спасли 10 человек, в их числе двое детей и 1 маломобильный пензенец. Пострадали 2 жителя дома.

Причины и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

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Источник — видео регионального ГУ МЧС России
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