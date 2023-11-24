На ул. Урицкого на пешехода упал столб, снесенный манипулятором

24.11.2023 | 17:05

Днем в четверг, 23 ноября, на улице Урицкого в Пензе случилось необычное дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что в 13:30 у дома № 78, неподалеку от «Ростка», 50-летний водитель крана-манипулятора врезался в световую опору.

Столб не устоял и упал прямо на мужчину 1959 года рождения.

Полученные пешеходом травмы оказались столь серьезными, что потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», - сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.