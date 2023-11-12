В Городищенском районе мужчина погиб при пожаре на кухне

12.11.2023 | 10:13

В воскресенье, 12 ноября, в Сурске (Городищенский район) случился смертельный пожар. О ЧП сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сигнал о возгорании поступил в 3:16. Пожар произошел в квартире трехэтажного дома на улице Театральной. Очевидцы сообщили о сильном задымлении.

На место выехали сотрудники пожарно-спасательной службы, полицейские, а также медики и газовщики.

В квартире выгорела кухня площадью 6 кв. м. Погиб хозяин жилья - мужчина 1969 года рождения.

Причины и обстоятельства пожара предстоит установить специалистам.