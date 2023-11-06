В страшном ДТП в Мокшанском районе погиб мужчина

ДТП на трассе в Мокшанском районе унесло человеческую жизнь. Авария случилась вечером субботы, 4 ноября.
По предварительным данным, в 20:10 на 392-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись «Газель» и «Лада-Гранта». Первым автомобилем управлял 21-летний молодой человек, вторым - 56-летний мужчина.
Кадры последствий аварии появились в Сети на следующий день. В объектив камеры попал опрокинувшийся фургон, лежащий у отбойника. Неподалеку - «Лада», превратившаяся в груду металла.
По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Управлявший «Газелью» был отпущен после осмотра врачей.
Проводится проверка.
Ранее в Мокшанском районе на 600-м километре трассы М-5 столкнулись три автомобиля: Mazda 6, Ford Transit и «Нива». Пострадали четыре человека.
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