В Сети появились кадры серьезного ДТП в Мокшанском районе

05.11.2023 | 15:13

На трассе в Мокшанском районе в субботу, 4 ноября, случилось серьезное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

Кадры последствий столкновения появились в соцсети «ВКонтакте» 5-го числа. По данным видеорегистратора, они были сделаны накануне в 19:58.

Автор добавил, что авария произошла на 393-м километре трассы Р-158.

В объектив камеры попал фургон, лежащий на боку у отбойника. Далее на трассе, на одной из полос движения, находится легковая машина, которая после столкновения превратилась в груду металла.

Пока не известно, есть ли погибшие или пострадавшие в ДТП. Официальной информации о случившемся нет.

4 октября в Мокшанском районе на 600-м километре трассы М-5 столкнулись три автомобиля: Mazda 6, Ford Transit и «Нива». В аварии пострадали 4 человека.