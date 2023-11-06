В Пензе рассказали о детях, попавших под автобус на улице Калинина

06.11.2023 | 13:02

Стала известна судьба детей, попавших под пассажирский автобус на улице Калинина. Авария случилась в воскресенье, 5 ноября, рядом с ТЦ «Фортуна».

По предварительным данным, в 14:25 50-летний водитель автобуса Scania сбил двух пешеходов - 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика.

Первыми о ДТП сообщили горожане. Они выложили кадры с места аварии в Сеть. На фото запечатлен автобус, следовавший по маршруту Пенза - Саловка, а также автомобиль сотрудников ГИБДД.

Очевидцы рассказали, что девочка перебегала дорогу на запрещенный сигнал светофора. По информации Госавтоинспекции, в результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована.

Мальчику оказали медицинскую помощь и отпустили.

Выясняются обстоятельства произошедшего.