Соцсети: на улице Калинина под колеса автобуса попали дети

В воскресенье, 5 ноября, на улице Калинина рядом с ТЦ «Фортуна» под колеса общественного транспорта попали дети.
О ДТП в социальной сети «ВКонтакте» сообщили горожане.
На фото с места аварии запечатлен пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пенза - Саловка, а также автомобиль сотрудников ГИБДД.
ДТП произошло около 15:00.
Пензенцы рассказали, что девочка перебегала дорогу на запрещенный сигнал светофора. Она осталась жива. О втором ребенке пока информации нет.
В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
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