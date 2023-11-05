Соцсети: на улице Калинина под колеса автобуса попали дети

05.11.2023 | 15:59

В воскресенье, 5 ноября, на улице Калинина рядом с ТЦ «Фортуна» под колеса общественного транспорта попали дети.

О ДТП в социальной сети «ВКонтакте» сообщили горожане.

На фото с места аварии запечатлен пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пенза - Саловка, а также автомобиль сотрудников ГИБДД.

ДТП произошло около 15:00.

Пензенцы рассказали, что девочка перебегала дорогу на запрещенный сигнал светофора. Она осталась жива. О втором ребенке пока информации нет.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.