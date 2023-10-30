Погибший при пожаре в Пензе мужчина был гостем в доме

30.10.2023 | 11:57

Пензенские следователи рассказали подробности ЧП, случившегося на улице Гомельской в ночь на понедельник, 30 октября, когда загорелся двухквартирный срубовой дом.

Как выяснилось, 29-го числа 76-летний хозяин жилья пригласил в гости знакомого, с которым распивал спиртное. После застолья мужчины разошлись по комнатам и уснули.

Когда начался пожар, хозяин, почувствовав дым, проснулся и выбежал. Гость остался внутри. После ликвидации открытого пламени спасатели обнаружили его погибшим.

«Личность мужчины в настоящее время устанавливается», - сообщили в СУ СК России по Пензенской области. В МЧС ранее уточнили, что это мужчина 1966 года рождения.

На теле жертвы никаких повреждений, кроме следов термического воздействия, не нашли. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

«По предварительным данным, возможной причиной пожара является неисправность электропроводки», - добавили в следственном управлении.