В Пензе при пожаре на улице Гомельской погиб мужчина

30.10.2023 | 09:28

В ночь на понедельник, 30 октября, в Пензе случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по региону в 1:30.

Огонь охватил двухквартирный срубовой дом на улице Гомельской.

«Частично сгорела кровля и выгорело внутри на площади 60 кв. метров. На тушение привлекалось 7 единиц техники и 28 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе управления.

Когда пламя сбили, внутри обнаружили погибшего - мужчину 1966 года рождения.

Сейчас по факту пожара проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины трагедии.