В Пензе за несколько часов под колесами машин оказались 3 пешехода

19.10.2023 | 14:20

В среду, 18 октября, в Пензе за несколько часов случилось сразу три дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Первая авария была на улице Бийской. По предварительным данным, в 15:30 около дома № 1е водитель автомобиля Honda CR-V сбил мужчину. Личность пострадавшего, которого госпитализировали с травмами, сейчас устанавливается.

Второе ЧП случилось в 19:30 на проспекте Победы. У дома № 69 водитель Chery Tiggo 7 PRO MAX допустил наезд на 60-летнюю женщину. Третье - в 6-м проезде Пестеля: в 19:40 под колеса Renault Logan попала 43-летняя женщина.

Обе в результате оказались в больнице.

По факту всех аварий проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.