В ГИБДД рассказали о пострадавших в жесткой аварии на Измайлова

02.10.2023 | 12:30

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали жесткое ДТП, случившееся утром в понедельник, 2 октября, на улице Измайлова. Там возле дома № 72 столкнулись «Лада-Гранта» и «Лада-Приора».

По предварительным данным, авария произошла в 7:49. В ней пострадали трое: 35-летняя женщина, управлявшая «Приорой», ее 34-летний пассажир, а также 39-летний водитель «Гранты». С телесными повреждениями они были доставлены в больницу.

Кадры последствий ДТП появились в Сети. На них - поврежденные автомобили со смятыми передними частями. По словам очевидцев, столкновение было лобовым.

Также пензенцы запечатлели пожарных и медиков, работавших на месте, и как последние заносили человека в машину реанимации.

ДТП спровоцировало длинную пробку, на дорогу пришлось выйти регулировщику движения.

Источник фото - vk.com/sova_penza.