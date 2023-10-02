Очевидцы сняли последствия лобового столкновения на Измайлова

02.10.2023 | 10:00

Утром в понедельник, 2 октября, на улице Измайлова в Пензе случилось жесткое ДТП с двумя автомобилями. Кадры с места происшествия появились в Сети.

«После перекрестка с Антонова в сторону Ахун лобовое. Есть тяжелые», - написал очевидец, указав время 8:36.

На фото - поврежденные «Лада-Гранта» и «Лада-Приора». Их передние части смяты. На месте работают пожарные и медики. Последние заносят пострадавшего в машину реанимации.

Информация о случившемся уточняется.

Ранее в Терновке в серьезное ДТП попали два легковых автомобиля. Последствия столкновения запечатлели на видео.