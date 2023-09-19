В Терновке в серьезное ДТП попали два легковых автомобиля

19.09.2023 | 14:47

Во вторник, 19 сентября, на улице Терновского случилось серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, авария произошла около 14:00 поблизости от ТЦ «Куб».

На снимках, размещенных в социальной сети «ВКонтакте», можно увидеть, что у обоих автомобилей покорежены передние части.

Последствия столкновения запечатлели и на видео. Кадры опубликовали в Telegram-канале «Просто Пенза».

Горожане сообщили, что на месте работают медики и спасатели. По их словам, в одной из машин, вероятно, оказался заблокирован человек.

Пока официальной информации о случившемся нет.

24 августа на пересечении улиц Терновского и Сухумской в ДТП попал водитель, который случайно оказался на полосе встречного движения. Он успел вырулить и в последнее мгновение избежал столкновения с трактором, но затем врезался в забор и дерево, оказавшиеся на его пути.