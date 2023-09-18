В Пензе ищут водителя, въехавшего в опору в 3-м проезде Бурмистрова

В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП в 3-м проезде Бурмистрова. Напротив дома № 12 неизвестный наехал на световую опору.
Авария произошла около 7:55 12 сентября.
Снимки последствий наезда появились в соцсети «ВКонтакте» утром в тот же день. Горожане сфотографировали опору, которая сильно накренилась, натянув электропровода.
Пока водителя автомобиля, совершившего наезд, установить не удалось. Известно, что после ДТП он скрылся с места.
«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.
Также можно прийти по адресу Пенза, улица Бакунина, 181.
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