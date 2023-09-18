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Происшествия

В Пензе ищут водителя, въехавшего в опору в 3-м проезде Бурмистрова

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В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей ДТП в 3-м проезде Бурмистрова. Напротив дома № 12 неизвестный наехал на световую опору.

Авария произошла около 7:55 12 сентября.

Снимки последствий наезда появились в соцсети «ВКонтакте» утром в тот же день. Горожане сфотографировали опору, которая сильно накренилась, натянув электропровода.

Пока водителя автомобиля, совершившего наезд, установить не удалось. Известно, что после ДТП он скрылся с места.

«Убедительная просьба к свидетелям данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05», - обратились к пензенцам в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

Также можно прийти по адресу Пенза, улица Бакунина, 181.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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