В Засечном пожарные эвакуировали из многоэтажки 9 взрослых и 3 детей

09.09.2023 | 17:24

В субботу, 9 сентября, в селе Засечном Пензенского района произошел пожар в многоэтажном доме.

Сообщение появилось на странице местного сообщества в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, что из окна квартиры вырываются клубы черного дыма, а рядом со строением стоят пожарные машины.

«Горим!!!» - лаконично обрисовал ситуацию автор.

В региональном главном управлении МЧС рассказали, что возгорание произошло в квартире на 4-м этаже. Огонь охватил площадь 8 кв. м.

К дому прибыли 15 пожарных на 4 спецавтомобилях. Они эвакуировали 12 человек, в том числе 3 детей.

«На данный момент пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства в 16:57.