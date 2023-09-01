В пензенский торговый центр приехали по тревоге 25 пожарных

В пятницу, 1 сентября, жителей микрорайона Терновка в Пензе встревожила ситуация у торгового центра «Куб».
В Сети появилось видео, на котором запечатлены пожарные машины у ТЦ. Несколько уже на месте, другие подъезжают друг за другом к стенам здания. Также видно, что люди торопливо покидают здание.
В ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали, что произошло.
В 10:24 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Терновского, 183. На место происшествия прибыли 25 человек личного состава на 7 спецавтомобилях.
Как выяснилось, в кухонном помещении вспыхнуло масло для фритюра.
«Погибших и пострадавших нет», - проинформировали в пресс-службе ведомства.
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