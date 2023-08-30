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Происшествия

Пензенец пострадал за замечание, сделанное агрессивному хулигану

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Во вторник, 29 августа, нетрезвый пензенец избил человека за замечание в свой адрес.

В 17:20 экипаж Росгвардии получил сообщение о том, что на улице Кижеватова между двумя мужчинами происходит конфликт. Правоохранители немедленно прибыли к месту происшествия.

51-летний местный житель рассказал, что шел к своей машине, припаркованной у дома, и увидел, как пьяный гражданин пристает к прохожим: попытался ухватить девушку, обругал мужчину. Возмущенный происходящим горожанин сделал хулигану замечание - мол, отстаньте от людей и ведите себя прилично.

«Ты что, герой?!» - ответил тот, разразился нецензурной тирадой, напал на радетеля общественного порядка и начал колотить его кулаками по лицу.

«Для дальнейшего разбирательства бойцы передали 40-летнего нарушителя сотрудникам органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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