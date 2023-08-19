В столкновении у автовокзала травмы получили оба водителя

19.08.2023 | 14:28

В Госавтоинспекции порталу PenzaInform.ru рассказали подробности ДТП, произошедшего в субботу, 19 августа, в районе автовокзала в областном центре.

Ранее кадры с места событий появились в соцсети «ВКонтакте». На них видно, что столкнулись две машины, имеются пострадавшие.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области проинформировали, что, по предварительным данным, в 13:10 у дома № 1 на улице Луначарского столкнулись «Лада-Гранта» и Mazda.

Отечественной машиной управлял 29-летний молодой человек, за рулем иномарки находился 31-летний мужчина.

Оба водителя получили телесные повреждения, их доставили в больницу.