В пензенском микрорайоне Заря загорелось поле

18.08.2023 | 12:40

В пятницу, 18 августа, жителей микрорайона Заря в Пензе взволновал густой дым, поднявшийся над полем. Там начался пожар.

«Горит поле 200 кв. м», «Почти напротив «Магнита», «Горит поле напротив Новоселов, 111-115.

Там и до новой площадки недалеко», - поделились местные жители информацией в чатах около 12 часов дня.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, загорелась сухая трава, площадь пожара - 0,5 га.

«На месте работают силы и средства пензенского гарнизона пожарной охраны - 5 единицы техники, 30 человек», - добавили в ведомстве.

Фото 1 - Елены из чата Октябрьского района Пензы в Telegram, фото 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.