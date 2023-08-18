В пензенском микрорайоне Заря загорелось поле

В пятницу, 18 августа, жителей микрорайона Заря в Пензе взволновал густой дым, поднявшийся над полем. Там начался пожар.
«Горит поле 200 кв. м», «Почти напротив «Магнита», «Горит поле напротив Новоселов, 111-115.
Там и до новой площадки недалеко», - поделились местные жители информацией в чатах около 12 часов дня.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, загорелась сухая трава, площадь пожара - 0,5 га.
«На месте работают силы и средства пензенского гарнизона пожарной охраны - 5 единицы техники, 30 человек», - добавили в ведомстве.
Фото 1 - Елены из чата Октябрьского района Пензы в Telegram, фото 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀