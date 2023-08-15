На улице Рахманинова в Пензе сбили 8-летнюю девочку

15.08.2023 | 11:38

На улице Рахманинова в Пензе под колесами автомобиля оказалась 8-летняя девочка. ДТП случилось у дома № 35.

В понедельник, 14 августа, около 18:55 64-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Нива-Шевроле», сбила ребенка.

Девочку с травмами госпитализировали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

Вечером 12 августа в Пензе под колеса машины попал 6-летний велосипедист. Наезд также совершила женщина. 39-летняя автолюбительница управляла Kio Rio. Авария случилась около дома № 16 на улице 65-летия Победы.