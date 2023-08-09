В Пензенской области полмесяца разыскивают мужчину в голубой кепке

09.08.2023 | 14:30

В поселке Башмаково пропал 52-летний местный житель Вячеслав Анатольевич Уткин. Сведений о его местонахождении нет с 14 июля.

Информация о розыске появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в среду, 9 августа.

Рост пропавшего - 180 сантиметров, телосложение худощавое. У мужчины карие глаза и седые короткие волосы.

В день исчезновения на сельчанине были темные спортивная кофта и штаны, тапочки, на голове - голубая кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Вячеслава Уткина, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.