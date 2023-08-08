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Происшествия

На трассе в Пензенском районе перевернулся легковой автомобиль

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Вечером во вторник, 8 августа, у села Богословка в Пензенском районе случилось ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Фото последствий аварии опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, столкновение произошло около 19:00. От удара один из автомобилей, вероятно, Peugeot, перевернулся на крышу и оказался на обочине. Машину другого участника ДТП, Renault, развернуло поперек дороги, у нее помято левое крыло.

«За рулем была женщина. Все живы», - сообщил очевидец.

Официальной информации о случившемся нет.

7 августа в Вадинском районе на 2-м километре дороги Кувак-Никольское - Вадинск – Земетчино 48-летний водитель «УАЗ-Патриот» не справился с управлением. Машина перевернулась, оказалась в кювете и загорелась. Автомобилиста госпитализировали, его 59-летний пассажир погиб на месте.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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