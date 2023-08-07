В Вадинском районе загорелся «УАЗ-Патриот», погиб мужчина

07.08.2023 | 17:37

В понедельник, 7 августа, в Вадинском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП с участием автомобиля «УАЗ-Патриот».

Оно произошло на 2-м километре + 300 м дороги с. Кувак - Никольское - с. Вадинск - р. п. Земетчино.

По данным УГИБДД УМВД РФ По Пензенской области, в 14:40 мужчина 1975 года рождения, управлявший УАЗом, съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся.

Водитель получил травмы, его госпитализировали. 59-летний пассажир погиб на месте аварии.

По факту случившегося проводится проверка.