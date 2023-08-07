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Происшествия

В Вадинском районе загорелся «УАЗ-Патриот», погиб мужчина

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В понедельник, 7 августа, в Вадинском районе Пензенской области случилось смертельное ДТП с участием автомобиля «УАЗ-Патриот».

Оно произошло на 2-м километре + 300 м дороги с. Кувак - Никольское - с. Вадинск - р. п. Земетчино.

По данным УГИБДД УМВД РФ По Пензенской области, в 14:40 мужчина 1975 года рождения, управлявший УАЗом, съехал в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся.

Водитель получил травмы, его госпитализировали. 59-летний пассажир погиб на месте аварии.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото УГИБДД УМВД РФ По Пензенской области
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