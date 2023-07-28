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Происшествия

В Засечном автобус № 149 попал в ДТП с людьми в салоне

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В Засечном на улице Радужной случилось ДТП с участием Nissan Almera и автобуса № 149 с пассажирами в салоне. Оно произошло в 20:04 в четверг, 27 июля, напротив дома № 9.

Видео с места аварии появилось в Сети в тот же вечер. На кадрах два транспортных средства стоят на дороге, на место прибыли экипаж ДПС и машина реанимации.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в УГИБДД УМВД России по Пензенской области, водитель легковушки создал помеху автобусу, в результате несколько пассажиров в салоне упали.

Три женщины (1974, 1986 и 1982 года рождения) получили телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.

Ранее на улице Карпинского автобус маршрута № 70 столкнулся с Mercedes-Benz E 220 СDI Avantgarde. Травмы в ДТП получили водитель и пассажирка легкового автомобиля. Людей в салоне автобуса не было.

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Источник — фото и видео t.me/penza_novosti
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