Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП на Карпинского

В УГИБДД сообщили подробности ДТП, которое случилось вечером в понедельник, 10 июля, на улице Карпинского в Пензе.
Авария произошла в 21:10 напротив дома № 12. Видео с места можно посмотреть здесь.
По предварительным данным, столкнулись Mercedes-Benz O405N (автобус с табличкой маршрута № 70 и пустым салоном) и Mercedes-Benz E 220 СDI Avantgarde. Первым управлял мужчина 1964 года рождения, вторым - мужчина 1981 года рождения.
От удара у легкового автомобиля разворотило переднюю часть: капот смяло, лобовое стекло разбилось, левое переднее колесо отсоединилось, детали кузова разлетелись на несколько метров вокруг.
Травмы в ДТП получили водитель и пассажирка Mercedes-Benz E 220 СDI Avantgarde - 25-летняя девушка. Их госпитализировали.
По факту случившегося проводится проверка.
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