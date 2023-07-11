Стало известно, кто пострадал в жестком ДТП на Карпинского

11.07.2023 | 10:02

В УГИБДД сообщили подробности ДТП, которое случилось вечером в понедельник, 10 июля, на улице Карпинского в Пензе.

Авария произошла в 21:10 напротив дома № 12. Видео с места можно посмотреть здесь.

По предварительным данным, столкнулись Mercedes-Benz O405N (автобус с табличкой маршрута № 70 и пустым салоном) и Mercedes-Benz E 220 СDI Avantgarde. Первым управлял мужчина 1964 года рождения, вторым - мужчина 1981 года рождения.

От удара у легкового автомобиля разворотило переднюю часть: капот смяло, лобовое стекло разбилось, левое переднее колесо отсоединилось, детали кузова разлетелись на несколько метров вокруг.

Травмы в ДТП получили водитель и пассажирка Mercedes-Benz E 220 СDI Avantgarde - 25-летняя девушка. Их госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка.