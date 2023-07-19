В Пензе на улице Егорова сбили девочку

19.07.2023 | 12:55

В пензенском микрорайоне КПД, на улице Егорова, сбили ребенка. Видео с места аварии появилось в Сети в среду, 19 июля.

На кадрах, снятых очевидцами, девочка сидит на проезжей части рядом с передним колесом черной иномарки.

Пострадавшую, обнимая, утешает мужчина.

На место ДТП прибыл экипаж ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Информация об аварии уточняется, официальные данные появятся позднее.