В Пензе на улице Егорова сбили девочку

В пензенском микрорайоне КПД, на улице Егорова, сбили ребенка. Видео с места аварии появилось в Сети в среду, 19 июля.
На кадрах, снятых очевидцами, девочка сидит на проезжей части рядом с передним колесом черной иномарки.
Пострадавшую, обнимая, утешает мужчина.
На место ДТП прибыл экипаж ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.
Информация об аварии уточняется, официальные данные появятся позднее.
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