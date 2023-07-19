ДТП с ребенком на Егорова: девочка доставлена в больницу

19.07.2023 | 14:43

В Пензе сбитая в районе КПД девочка доставлена в больницу. Об этом рассказали в Управлении ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

ДТП с участием ребенка случилось около 12:15 в среду, 19 июля, рядом с домом № 3 на улице Егорова. Его последствия сняли очевидцы и выложили в Сеть.

На кадрах запечатлена девочка, сидящая на проезжей части. Пострадавшую, обнимая, утешает мужчина. На место ДТП прибыл экипаж ДПС.

«Водитель Hyundai Solaris, мужчина 1995 года рождения, допустил наезд на девочку 2012 года рождения», - пояснили в УГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.