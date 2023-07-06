В Терновке пострадал мужчина, на которого отбросило сбитую собаку

06.07.2023 | 12:02

В Пензе разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось на улице Терешковой в микрорайоне Терновка. В результате инцидента пострадал пешеход.

Все произошло 26 июня в 19:40 напротив дома № 34. Неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил собаку. От удара животное отбросило на проходившего мимо 25-летнего мужчину.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, пешеход получил травмы. Пострадала ли собака, неизвестно, так как она убежала. Водитель с места происшествия скрылся.

Очевидцев аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05.

Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.