В Терновке пострадал мужчина, на которого отбросило сбитую собаку

В Пензе разыскивают очевидцев ДТП, которое случилось на улице Терешковой в микрорайоне Терновка. В результате инцидента пострадал пешеход.
Все произошло 26 июня в 19:40 напротив дома № 34. Неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля сбил собаку. От удара животное отбросило на проходившего мимо 25-летнего мужчину.
Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области, пешеход получил травмы. Пострадала ли собака, неизвестно, так как она убежала. Водитель с места происшествия скрылся.
Очевидцев аварии просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05.
Также можно прийти по адресу: улица Бакунина, 181.
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