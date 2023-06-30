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Происшествия

Кипяток: в Пензе авто с пассажирами оказалось в горячей ловушке

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В ночь на пятницу, 30 июня, у ТРЦ «Суворовский» в Пензе прорвало трубу с горячей водой. Это случилось около полуночи.

«Вода с напором лилась с газона на стоянку автомобилей. Намыло много песка, в горячей ловушке оказалась легковая машина с пассажирами, женщина-водитель пыталась выехать, но машина буксовала и глохла.

Выйти из машины не было возможности, так как кипяток поднялся до уровня двери», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Женщине помогли пожарные.

«В боевой одежде спасатели пробрались к автомобилю и вручную вытолкали его из горячего плена. Благодаря быстрому реагированию и слаженному действию пожарных никто не пострадал», - добавили в управлении.

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Источник — видео vk.com/penzanovosti
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