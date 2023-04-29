В Бессоновке под колесами машины оказался 4-летний малыш

29.04.2023 | 11:52

В пятницу, 28 апреля, в Бессоновке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.

По предварительным данным, в 18:00 напротив дома № 151 на улице Городок 47-летний водитель «Шевроле Нивы» наехал на мальчика 2018 года рождения.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, пешеход был госпитализирован с травмами.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельств случившегося.

25 апреля пензенский водитель рассказал, что на улице Урицкого он едва не сбил ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части. Мальчик ехал на скейте по тротуару, однако доска вылетела у него из-под ног и выкатилась на проезжую часть. За ней сразу же последовал и ребенок, не проверив, отсутствует ли опасность.