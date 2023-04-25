В Пензе ребенок бросился под колеса машины ради скейта

25.04.2023 | 14:43

Во вторник, 25 апреля, пензенский водитель рассказал об аварийно опасной ситуации, в которую попал у дома № 56а на улице Урицкого. Он едва не сбил ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части.

Автомобилист поделился записью с регистратора, судя по которой, все случилось 23-го числа в 21:06. На кадрах видно, что мальчик некоторое время ехал на скейте со светящимися колесами по тротуару в попутном для водителя направлении, рядом шел друг.

В какой-то момент доска вылетела из-под ног и выкатилась на проезжую часть. За ней сразу же последовал и ребенок, он даже не обернулся, чтобы проверить, нет ли машин, не грозит ли ему опасность.

В это время водитель как раз начал перестраиваться из левой полосы в правую, но успел увернуться и избежать столкновения.

«Проинструктируйте своих детей, что так делать нельзя», - обратился автор ко всем родителям.

Источник: vk.com/sova_penza.