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Глас народа

В Пензе ребенок бросился под колеса машины ради скейта

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Во вторник, 25 апреля, пензенский водитель рассказал об аварийно опасной ситуации, в которую попал у дома № 56а на улице Урицкого. Он едва не сбил ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части.

Автомобилист поделился записью с регистратора, судя по которой, все случилось 23-го числа в 21:06. На кадрах видно, что мальчик некоторое время ехал на скейте со светящимися колесами по тротуару в попутном для водителя направлении, рядом шел друг.

В какой-то момент доска вылетела из-под ног и выкатилась на проезжую часть. За ней сразу же последовал и ребенок, он даже не обернулся, чтобы проверить, нет ли машин, не грозит ли ему опасность.

В это время водитель как раз начал перестраиваться из левой полосы в правую, но успел увернуться и избежать столкновения.

«Проинструктируйте своих детей, что так делать нельзя», - обратился автор ко всем родителям.

Источник: vk.com/sova_penza.

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