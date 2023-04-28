Водитель «Оки» рассказал о ДТП с маршруткой и березой

28.04.2023 | 18:28

Силы были неравны - маршрутка № 39 смела «Оку» со второй полосы и снесла дерево. Авария на проспекте Строителей почти на час затруднила движение по оживленной городской магистрали. Водитель малолитражки не понял, что случилось.

«Не знаю как. Ехал - и вдруг здесь оказался», - рассказал он.

Представители перевозчика не дали шоферу маршрутки высказаться. У того было разбито лицо, окровавленные салфетки лежали повсюду.

«Я только подошел к машине, хотел ехать - а уже все, авария. Тут же минутное дело», - отметил очевидец.

Все действительно произошло мгновенно. Маршрутное такси двигалось по крайней правой полосе в сторону Дальнего Арбекова. Машина перестроилась, огибая автобус на остановке «Салон быта», задела ехавшую по второй полосе «Оку» и повлекла ее за собой через дорогу на разделительную. Там сшибла березу, дерево рухнуло на встречную.

«Произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz, которым управлял мужчина 1971 года рождения, и автомобиля «Ока» под управлением мужчины 1938 года рождения, после чего водитель Mercedes-Benz допустил наезд на дерево. В результате происшествия он и шестеро его пассажиров получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Сергей Агеев.

Как только госавтоинспекторы произвели замеры и опросили участников ДТП, они разрешили освободить проезжую часть. Березу распилили, ветки смели с дороги.