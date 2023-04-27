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Происшествия

В Пензе 16-летний подросток на мопеде получил травмы в ДТП

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В среду, 26 апреля, на окраине Пензы, в районе аэропорта, произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 19:35 у дома № 12 на улице Центральной 16-летний подросток на мопеде въехал в бордюрный камень.

Двухколесное транспортное средство не смогло преодолеть препятствие и опрокинулось. Юный мопедист получил травмы. Его госпитализировали.

Обстоятельства и причины травмирования подростка устанавливают специалисты.

Случаи, когда несовершеннолетние попадают в ДТП, управляя транспортом, нередки. Так, 10 апреля на улице Набережная реки Мойки автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 51-летний мужчина, наехал на мотоцикл Motoland, которым управлял 16-летний юноша.

Медики осмотрели пострадавшего на месте, госпитализация ему не потребовалась.

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Источник — фото pixabay.com
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