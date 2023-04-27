На Окружной в Пензе сгорела вторая за неделю машина

Днем в четверг, 27 апреля, на улице Окружной в Пензе случилось ЧП - прямо на проезжей части загорелся Volkswagen Touareg.
Это случилось ближе к часу дня: сигнал в МЧС поступил в 12:42.
На место оперативно прибыли пожарные - пять человек на одной спецмашине. Touareg потушили быстро: площадь пожара составила 1 квадратный метр.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, выгорел моторный отсек автомобиля. В результате ЧП никто не пострадал.
«Причина возгорания пока не известна», - рассказали пензенцы, находившиеся рядом с местом ЧП.
Поздним вечером в понедельник, 24 апреля, на Окружной сгорел Land Rover.
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