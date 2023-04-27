На Окружной в Пензе сгорела вторая за неделю машина

27.04.2023 | 13:59

Днем в четверг, 27 апреля, на улице Окружной в Пензе случилось ЧП - прямо на проезжей части загорелся Volkswagen Touareg.

Это случилось ближе к часу дня: сигнал в МЧС поступил в 12:42.

На место оперативно прибыли пожарные - пять человек на одной спецмашине. Touareg потушили быстро: площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, выгорел моторный отсек автомобиля. В результате ЧП никто не пострадал.

«Причина возгорания пока не известна», - рассказали пензенцы, находившиеся рядом с местом ЧП.

Поздним вечером в понедельник, 24 апреля, на Окружной сгорел Land Rover.