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Происшествия

В Пензе густонаселенный микрорайон остался без воды

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В субботу, 22 апреля, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступило несколько звонков от жителей областного центра. «Левобережье сидит без воды!» - пожаловался житель микрорайона ГПЗ. «Я утром приехала к маме, а у нее отключено водоснабжение», - рассказала другая горожанка.

Как выяснилось, случилась крупная коммунальная авария. Накануне вечером у дома № 22 на улице Ангарской произошел порыв магистрального водопровода диаметром 500 мм, обеспечивающего водоснабжением 22 многоквартирных дома, социальные объекты и частный сектор.

Как рассказали в ресурсоснабжающей организации, ремонтные работы велись с 22:00 пятницы и завершились в 14:30 субботы. В микрорайон был организован подвоз воды.

На данный момент водоснабжение восстановлено, сообщили сетевому изданию в 15:00.

Прокуратура Железнодорожного района взяла дело на контроль. Надзорный орган установит причины и условия, способствовавшие коммунальной аварии, оценит соблюдение ресурсоснабжающей организацией порядка эксплуатации трубопровода и его содержания.

«Кроме того, будет проверено соблюдение ответственными лицами нормативных сроков проведения ремонтных работ, устранения последствий аварии и восстановления бесперебойного водоснабжения населения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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