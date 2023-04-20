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Происшествия

Найден автомобиль виновника ДТП на платной парковке

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Разбитый автомобиль Mazda, водитель которого ранее врезался в стойку въезда на платной парковке на улице Гагарина в Пензе, нашли.

Как сообщили в управлении транспорта и связи города, иномарку бросили на улице Циолковского. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают, кто является собственником машины.

ДТП на парковке случилось в 2:16 четверга, 20 апреля. Водитель Mazda не справился с управлением и на большой скорости врезался в стойку въезда. Ущерб муниципальному имуществу составил 500 тысяч рублей.

Водитель, а также два его пассажира (их запечатлела камера) в аварии не пострадали. Они выбрались из автомобиля и скрылись.

История на этом не закончилась. В 2:55 водитель вернулся на место ДТП на «Ладе-Приоре» с заклеенными номерами и отбуксировал поврежденную иномарку.

Виновника аварии объявили в розыск.

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Источник — фото Управления транспорта и связи Пензы
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