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Происшествия

В Мокшанском районе иномарка слетела в кювет, водитель погиб

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Утром во вторник, 11 апреля, в Мокшанском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь мужчины.

По предварительным данным, в 7:00 на 381-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов автомобиль BMW Х5, которым управлял 29-летний мужчина, слетел в кювет.

«Водитель автомобиля скончался на месте. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

27 марта в Пензенской области случилась автокатастрофа, оборвавшая жизни четырех человек. В Сердобском районе столкнулись Toyota Land Cruiser и «Лада-Калина».

20-летний водитель и три пассажира отечественного автомобиля - молодые люди 18 и 27 лет и 23-летняя девушка - погибли на месте.

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Источник — фото гибдд.рф/r/58
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