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Происшествия

Появилось видео с места ДТП с четырьмя погибшими

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В результате мощного столкновения с джипом внутри отечественного автомобиля оказались смяты даже банки из-под напитков. Трагедия, которая унесла жизни четырех человек, произошла в седьмом часу вечера в Сердобском районе.

На 46-м километре дороги между трассой Тамбов - Пенза и селом Беково столкнулись Toyota Land Cruiser и «Лада-Калина». Никто из людей, находившихся в салоне последней, не выжил.

«Водитель, а также три пассажира «Лады» скончались на месте происшествия. Водитель автомашины Toyota и пассажир данного транспортного средства были доставлены в медицинское учреждение», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

По предварительным данным, управлял «Калиной» 20-летний юноша. Смертельные травмы получили молодые люди 1995 и 2004 года рождения, а также девушка 1999 года рождения. Инспекторам предстоит установить, что привело к столь трагическим последствиям.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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