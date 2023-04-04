В Пензе юный питбайкер врезался в иномарку и попал под мусоровоз

04.04.2023 | 11:17

В понедельник, 3 апреля, в Пензе школьник попал в ДТП.

По предварительным данным, в 16:40 у дома № 2в на улице Антонова (микрорайон ГПЗ) 12-летний мальчик, ехавший на питбайке BSE PH 125, врезался в стоявший Mitsubishi Pagero Sport.

Двухколесное транспортное средство опрокинулось, и управлявший им подросток оказался под колесами ехавшего следом мусоровоза МСТ 6963-50-4, которым управлял 51-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель BSE PH 125 получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.