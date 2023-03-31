Участником смертельного ДТП в Арбекове стал 74-летний мужчина

31.03.2023 | 10:41

В ГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась в Пензе вечером четверга, 30 марта, и унесла жизнь человека.

По предварительным данным, около 18:10 напротив дома № 51 на улице Рахманинова 74-летний водитель автомобиля Lexus сбил 59-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее днем 30 марта около 15:10 напротив дома № 16 на улице Рахманинова сбили девочку 2008 года рождения. Школьница попала под колеса «Нивы», которой управлял 67-летний мужчина.

Девочка получила травмы и была госпитализирована.