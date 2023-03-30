Пензенцы сообщили о смертельном ДТП в Арбекове

30.03.2023 | 20:57

Вечером в четверг, 30 марта, в пензенском микрорайоне Арбеково произошло ДТП с участием пешехода.

Информация об инциденте появилась в Telegram-канале автомобилистов. Пользователь сообщил о том, что около 18:50 на пешеходном переходу у «Диспетчерской» сбили девушку. Эта остановка находится в 6-м проезде Пестеля.

На снимке с места происшествия запечатлен лежащий на проезжей части человек. Пешеходный переход расположен в нескольких метрах.

«Насмерть, накрытая лежит», «Мертва, до сих пор лежит», «Проезжала мимо, лежала в луже крови», - написали комментаторы.

Пока официальной информации о ДТП нет. Причины и обстоятельства случившегося установят сотрудники Госавтоинспекции.