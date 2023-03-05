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Происшествия

Из-за ДТП ограничили движение на трассе М-5 под Нижним Ломовом

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В воскресенье, 5 марта, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе организовали реверсивное движение. Проезд ограничили с 12:30 в связи с ДТП.

Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Реверсивная схема движения действует на 553-м километре трассы.

Ранее на пробку на автодороге от Нижнего Ломова пожаловались участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

«Трасса снежная, не чистили. Вирга стоит в гору», - написала пользовательница Анна и опубликовала фото со стоящим транспортом.

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Источник — фото invite.viber.com, «Дорожная обстановка Пензы»
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