Из-за ДТП ограничили движение на трассе М-5 под Нижним Ломовом

05.03.2023 | 13:34

В воскресенье, 5 марта, на трассе М-5 в Нижнеломовском районе организовали реверсивное движение. Проезд ограничили с 12:30 в связи с ДТП.

Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Реверсивная схема движения действует на 553-м километре трассы.

Ранее на пробку на автодороге от Нижнего Ломова пожаловались участники чата «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber.

«Трасса снежная, не чистили. Вирга стоит в гору», - написала пользовательница Анна и опубликовала фото со стоящим транспортом.